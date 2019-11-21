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Песков: претензии Киева по переданным Россией кораблям не повлияют на саммит в Париже

Ранее президент Украины Владимир призвал Россию вернуть все недостающие элементы оборудования кораблей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Претензии Украины в отношении отсутствия сантехники на переданных РФ Украине кораблях не могут повлиять на планы проведения саммита "нормандской четверки", считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Думаю, что повлиять [претензии] не могут", - сказал представитель Кремля журналистам в четверг. Он напомнил, что "на этот счет уже были даны разъяснения ФСБ".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев проанализирует состояние трех переданных Россией кораблей ВМС Украины и обратится к РФ с призывом вернуть все недостающие элементы их оборудования. По его словам, на кораблях "не хватает части вооружения". Командующий ВМФ Украины Игорь Воронченко в свою очередь заявлял о якобы "угробленных" россиянами возвращенных бронекатерах "Никополь" и "Бердянск" и буксире "Яны Капу" со "снятыми плафонами, розетками и унитазами".

Как завили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, военные суда, задержанные за провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года, были переданы Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, что подтверждает видеозапись.

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали, а 24 моряка арестовали. Им были предъявлены обвинения по статье о нарушении госграницы. 7 сентября этого года Россия и Украина произвели взаимное освобождение и возвращение на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. Среди обмененных лиц были и 24 украинских моряка. 18 ноября в Черном море состоялась передача трех украинских военных кораблей - буксира "Яны Капу" и малых бронированных артиллерийских катера "Никополь" и "Бердянск" - украинской стороне.

Теги
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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