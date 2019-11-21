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Песков: снятое на видео жестокое убийство в Сирии не имеет отношения к операции ВС РФ

Пресс-секретарь президента отметил, что пока нельзя судить даже о том, что один из участников этого преступления является россиянином
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Жестокое убийство человека в Сирии в 2017 году не имеет отношения к российской военной операции в этой стране. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я убежден, что это не имеет никакого отношения к российской военной операции в Сирии", - сказал он, комментируя появившийся в интернете соответствующий ролик. "В данном случае какие-то репутационные опасения абсолютно беспочвенны: это не имеет абсолютно никакого отношения к российским военным, что бы там ни публиковалось", - добавил Песков. Он заметил, что пока нельзя судить даже о том, что один из участников этого преступления является россиянином.

Теги
СирияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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