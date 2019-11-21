Песков: снятое на видео жестокое убийство в Сирии не имеет отношения к операции ВС РФ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Жестокое убийство человека в Сирии в 2017 году не имеет отношения к российской военной операции в этой стране. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я убежден, что это не имеет никакого отношения к российской военной операции в Сирии", - сказал он, комментируя появившийся в интернете соответствующий ролик. "В данном случае какие-то репутационные опасения абсолютно беспочвенны: это не имеет абсолютно никакого отношения к российским военным, что бы там ни публиковалось", - добавил Песков. Он заметил, что пока нельзя судить даже о том, что один из участников этого преступления является россиянином.