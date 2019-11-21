Песков: военные РФ получают данные о положении дел в Донбассе по специальным каналам

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Российские военные получают информацию о регионах, прилегающих к границам РФ, в том числе о положении дел в Донбассе, по специальным каналам. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Российских войск там (в Донбассе) не было и нет, но это не значит, что наши военные не имеют каналов по получению информации о регионах, близлежащих к нашим границам. Это абсолютно нормальная практика ", - сказал он, отвечая на вопрос украинского журналиста, от каких военных глава российского государства получал информацию о продолжении обстрелов на Донбассе с украинской стороны.

Владимир Путин 20 ноября на форуме "Россия зовет!" заявил, что на днях получил доклад от военных о том, что обстрелы с украинской стороны продолжаются.