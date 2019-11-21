{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Песков: военные РФ получают данные о положении дел в Донбассе по специальным каналам

При этом официальный представитель Кремля напомнил, что в самом регионе российских военных не было и нет

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Российские военные получают информацию о регионах, прилегающих к границам РФ, в том числе о положении дел в Донбассе, по специальным каналам. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На эту тему
Экономика, нацпроекты, климат. О чем Владимир Путин говорил на форуме "Россия зовет!"

"Российских войск там (в Донбассе) не было и нет, но это не значит, что наши военные не имеют каналов по получению информации о регионах, близлежащих к нашим границам. Это абсолютно нормальная практика ", - сказал он, отвечая на вопрос украинского журналиста, от каких военных глава российского государства получал информацию о продолжении обстрелов на Донбассе с украинской стороны.

Владимир Путин 20 ноября на форуме "Россия зовет!" заявил, что на днях получил доклад от военных о том, что обстрелы с украинской стороны продолжаются.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Песков: претензии Киева по переданным Россией кораблям не повлияют на саммит в Париже
Ранее президент Украины Владимир призвал Россию вернуть все недостающие элементы оборудования кораблей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС