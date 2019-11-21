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Посольство РФ назвало запрет на трансляцию телеканалов России в Латвии проявлением цензуры

Ранее Латвия приняла решение остановить трансляцию в республике девяти русскоязычных каналов

РИГА, 21 ноября. /ТАСС/. Принятое Национальным советом по электронным СМИ Латвии решение прекратить трансляцию девяти русскоязычных каналов на территории республики является проявлением жесткой цензуры со стороны властей этой страны. Об этом говорится в распространенном в четверг в Facebook сообщении посольства РФ в Риге.

"Решение запретить ретрансляцию в Латвии девяти российских каналов - это очередное проявление "свободы слова" по-латвийски. В бескомпромиссной борьбе с инакомыслием, которая приобретает все более извращенные формы, латвийские власти не стесняются использовать жесткую цензуру, блокируя неугодные СМИ под надуманными предлогами. К сожалению, столь откровенное неуважение к принципам демократии здесь уже становится нормой", - говорится в сообщении посольства.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии в среду принял решение остановить трансляцию в республике девяти русскоязычных каналов, поскольку их конечным бенефициаром является Юрий Ковальчук, в отношении которого действуют санкции ЕС. В число запрещенных каналов вошли "Время: далекое и близкое", "Бобер", "Дом Кино", "Дом Кино Премиум", "Музыка Первого", "О!", "Поехали", "Телекафе" и "Петербург - Пятый канал".

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ЛатвияРоссия
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