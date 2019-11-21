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Нагорно-карабахский конфликт

Матвиенко призвала стороны карабахского конфликта к сдержанности для поиска решения

Россия в рамках деятельности по линии ОБСЕ содействует урегулированию проблемы, отметила председатель Совета Федерации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Стороны карабахского конфликта должны проявить сдержанность, чтобы найти эффективное решение по урегулированию проблемы. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече в четверг с председателем парламента Армении Араратом Мирзояном в Санкт-Петербурге в рамках мероприятий Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Она отметила, что Россия в рамках деятельности по линии ОБСЕ содействует урегулированию карабахской проблемы.

"Сейчас в этом регионе спокойная обстановка, но нас беспокоит риторика, которая не способствует созданию благоприятной атмосферы в поиске решения по урегулированию карабахской проблемы. Мне кажется, надо быть более сдержанными, чтобы найти компромиссное решение и продвигаться вперед, потому что и в Армении, и в Азербайджане люди хотят мира и нормальной жизни для развития. Мы будем делать все, чтобы эффективно выполнять роль посредника", - сказала она.

"Очень важно, чтобы отсутствовала агрессивная риторика, потому что она не только не позволяет делать шаги по направлению урегулирования конфликта, но и создает очень плохой фон для дальнейшего диалога", - заявил в свою очередь Мирзоян. "Что касается вопроса урегулирования конфликта по Нагорному Карабаху, то, как и прежде, Армения придает этому большую важность, и мы благодарны за посредническую роль России. Власти Армении верят в мирный диалог и мирное урегулирование конфликта", - сказал он.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями (Россией, США и Францией).

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаАрменияРоссияНагорно-карабахский конфликт
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