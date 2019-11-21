Госдума разрешила силовикам пресекать полеты беспилотников-нарушителей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, который наделяет силовые ведомства полномочиями пресекать полеты беспилотников, находящихся в воздухе незаконно, в том числе сбивать их.

В частности, ФСБ, ФСО, МВД, СВР и Росгвардия получают право пресекать полеты дронов-нарушителей "в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения таких судов", говорится в сопроводительных материалах. Порядок принятия соответствующих решений, а также перечень должностных лиц, в компетенции которых они будут находиться, будут определяться руководителями указанных ведомств.

Перед рассмотрением документа в третьем чтении депутаты вернули его к процедуре второго чтения, чтобы дополнить перечень ведомств, наделяемых указанными полномочиями, Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) России.

Как пояснял ранее один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, закон предусматривает несколько способов пресечения полета. Первый - подавление сигнала между оператором и летательным аппаратом, "чтобы аппарат мог спокойно и без всяких повреждений быть приземлен". Это важно, поскольку дрон "может быть использован в качестве вещдока", отмечал депутат. В случае невозможности иными способами пресечь полет беспилотника правоохранительные органы получат право повредить или уничтожить летательный аппарат, подтвердил он.

В преддверии рассмотрения законопроекта во втором чтении в Госдуме прошел круглый стол с участием представителей правоохранительных органов. Как заявил тогда замглавы Росгвардии Олег Борукаев, незаконное использование дронов в настоящее время в России приобрело "лавинообразный характер", а их применение на массовых мероприятиях создает угрозу для безопасности. Он также указал на необходимость использовать оружие против беспилотников над охраняемыми объектами, так как технологии противодействия им стоят очень дорого.