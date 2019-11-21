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Изъятые с украинских кораблей оборудование и оружие являются вещдоками в деле моряков

С кораблей были изъяты радионавигационное оборудование, артиллерийские боеприпасы, личное стрелковое оружие моряков, некоторые их личные вещи, документы, компьютеры, телефоны, рассказал адвокат, представлявший интересы украинских моряков

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Следователи ФСБ России еще зимой демонтировали и изъяли с украинских кораблей, задержанных за провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года, все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств. Об этом сообщил ТАСС адвокат Николай Полозов, представляющий интересы украинских военных моряков.

Как сообщили ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, корабли были переданы Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, что подтверждает видеозапись.

"Что касается оборудования [кораблей], то оно демонтировалось еще зимой: радионавигационное оборудование, артиллерийские боеприпасы, личное стрелковое оружие моряков, некоторые их личные вещи, документы, компьютеры, телефоны были изъяты с кораблей. Многие из этих предметов остаются в качестве вещественных доказательств в уголовном деле", - рассказал защитник.

При этом он отметил, что переданные Украине на ответственное хранение корабли также являются вещественными доказательствами по делу, что подтверждается в его материалах соответствующими фотографиями и видеозаписями.

Отвечая на вопрос агентства о судьбе вещественных доказательств, адвокат пояснил, что если дело поступит в суд и будет находиться на стадии судебного следствия, то этот вопрос должен разрешиться в приговоре. "До того, как дело будет передано в суд, судьбу вещественных доказательств определяет следователь и своим постановлением он может вывести из числа вещдоков все, что посчитает необходимым. В случае, если это дело будет подходить к какому-то финалу, надлежащее должностное лицо, будь то следователь или судья, должно будет определить дальнейшую судьбу вещественных доказательств", - рассказал он.

Адвокат Николай Полозов является единственным защитником в деле моряков, "поскольку задачи посещать моряков в следственном изоляторе, мониторить состояние их здоровья больше нет". Дальнейшую работу, учитывая, что у всех моряков единая позиция и нет никаких противоречий, выполняет он. "Когда морякам изменили меру пресечения и они покинули Россию, было принято решение о расформировании команды адвокатов", - сказал Полозов.

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