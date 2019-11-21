Захарова напомнила о принципе взаимности, говоря о невыдаче Британией виз журналистам РФ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отказ Лондона выдать визы двум российским журналистам, заявила, что принцип взаимности никто не отменял.

"Вы прекрасно понимаете, что этот принцип [взаимности] никто не отменял. И не надо будет потом подавать дело так, что Россия не выдала британским журналистам визы или отозвала их", - сказала она в четверг на брифинге.

Захарова назвала уловкой комментарий британского диппредставительства о том, что визы в Великобританию были выданы российским гражданам в 99% случаях. "Если вы даете процент, то можно было бы дать и саму цифру. <...> Понимаете, это классическая уловка, на которой нас всех пытаются сфокусировать", - отметила она.

Как сообщил во вторник ТАСС источник в Москве, в 2019 году Великобритания без объяснения причин не выдала визы нескольким российским журналистам. В британском диппредставительстве в Москве отказались комментировать эту информацию, сообщив, что в период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года, 99% заявлений российских граждан на британскую визу были одобрены.