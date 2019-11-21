МИД России предостерег Боливию от разжигания межэтнических конфликтов

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Риски возникновения межэтнических и межрасовых конфликтов в Боливии необходимо купировать. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"К сожалению, социально-политическая обстановка в стране продолжает оставаться напряженной, сохраняется дестабилизирующий потенциал нерешенной проблемы легитимности нового руководства, пришедшего к власти в результате действий с существенными элементами государственного переворота. Речь идет не только о столкновении сторонников и противников [бывшего президента Боливии] Эво Моралеса, но и о возможности конфронтации по этническому и социальному признаку", - сказала она.

Захарова напомнила, что официальное наименование этого латиноамериканского государства - Многонациональное государство Боливия. "Мы хорошо представляем, к каким последствиям может привести конфликт на национальной почве, особенно, если он целенаправленно подогревается и стимулируется извне. Это очень тонкая сфера и сложная материя. Разрушить ее можно в один момент, а восстанавливать ее сложно", - продолжила она.

Дипломат также отметила, что тревогу вызывают заявления ряда политиков, которые вышли на первые роли в боливийской общественной жизни и известны своими ультраправыми взглядами. "Они открыто призывают к межрасовой, классовой конфронтации", - сказала она, обратив внимание на то, что временное правительство Боливии издало указ, цель которого освободить от уголовной ответственности военных за применение силы во время беспорядков, что делают ситуацию еще более опасной.