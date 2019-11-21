Захарова назвала минские соглашения шансом для Украины вернуться к государственности

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Минские договоренности являются шансом Украины вернуться на уровень настоящей государственности. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы смотрим на минские договоренности как на шанс Украины провести реинтеграцию, хотя это очень непростое слово для Донбасса и вызывающее там, мне кажется, уже аллергию, так или иначе каким-то образом все-таки вернуться на пути или позиции настоящей государственности. Не политических бесконечных истерик, не дешевой политической игры, а на платформу, на базу, на уровень настоящей государственности", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что государственность также предполагает возвращение жизни людей в Донбассе в нормальное русло.