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Новый посол России в Великобритании Андрей Келин прибыл в Лондон

До этого он занимал пост директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД

ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. Новый посол России в Великобритании Андрей Келин прибыл в Лондон, где начнет свою дипломатическую миссию. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из аэропорта Хитроу.

Келин был назначен на эту должность в начале ноября. До этого он с 2015 года занимал пост директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ, в 2011-2015 годах являлся постоянным представителем РФ при ОБСЕ в Вене.

Российское диппредставительство в Великобритании с 2011-го по 2019 год возглавлял ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко. Новый посол прибыл в Великобританию в ситуации, когда отношения между двумя странами находятся практически в замороженном состоянии.

Крайне негативно на взаимодействии Москвы и Лондона отразилась история с предполагаемым отравлением 4 марта 2018 года в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии. По версии британской стороны, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломатов, обвинив их в шпионской деятельности, и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

Теги
ВеликобританияРоссияЯковенко, Александр ВладимировичКелин, Андрей Владимирович
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