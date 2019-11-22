Путин проведет традиционную большую пресс-конференцию 19 декабря

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию 19 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, объявив аккредитацию СМИ на мероприятие.

"Департамент аккредитации Управления пресс-службы и информации президента Российской Федерации начинает аккредитацию на участие в ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Пресс-конференция состоится 19 декабря 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Пресс-служба также предупредила, что "заявки на аккредитацию принимаются от представителей российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ". Дата окончания аккредитации - 17:00 мск 5 декабря 2019 года. Аккредитация журналистов проводится только на сайте www.kremlin.ru (президент.рф).

Нынешняя пресс-конференция станет для Путина уже 15-й с 2001 года. Данный формат, когда глава государства в течение нескольких часов в прямом эфире отвечает на вопросы журналистов, традиционно привлекает повышенное внимание общественности и СМИ. "Большой" ежегодная президентская пресс-конференция стала называться не только из-за количества участников, но и из-за длительности. Самой короткой по времени - один час 35 минут - была первая встреча Путина с журналистами в таком формате в 2001 году, самой продолжительной - четыре часа 40 минут - пресс-конференция 2008 года. Начиная с 2004 года, каждое такое общение главы государства с журналистами продолжается не менее трех часов. Длительность разговора зависит только от президента.

В прошлом году большая пресс-конференция президента состоялась 20 декабря, она продолжалась три часа 43 минуты, за это время Путин ответил на вопросы 53 представителей СМИ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее называл большие пресс-конференции Путина беспрецедентным форматом, который необходим для полного информирования СМИ и всего общества о текущей ситуации и об итогах года. "Отсутствие какой-либо режиссуры тут налицо", - подчеркивал представитель Кремля.

С 2001 года Путин встречался с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно. Перерыв был сделан лишь на тот период, когда он занимал пост премьер-министра - с мая 2008 года по май 2012 года. После избрания главой государства на шестилетний срок в 2012 году он возобновил практику проведения таких мероприятий.