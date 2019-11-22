МИД России обвинил Nikkei в нагнетании антироссийских настроений

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Японское издание Nikkei намеренно нагнетает антироссийские настроения путем публикации лживых утверждений о внешней политике России. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Отмечаем намеренное нагнетание японским изданием "Никкэй" антироссийских настроений. Призываем редакционную коллегию этого японского СМИ подходить более аккуратно к содержанию публикуемых материалов, избегать искажений и передергиваний при трактовке российской внешней политики", - отметили в российском дипведомстве.

Там указали, что 25 октября газета Nikkei опубликовала статью "Допущенное Дональдом Трампом сближение Анкары и Москвы отразится на единстве НАТО". "В контексте рассуждений об усиливающейся угрозе со стороны России в отношении европейских стран в статье указывается на якобы ведущееся нашей страной размещение ракет средней дальности в ядерном оснащении", - пояснили в министерстве.

Это утверждение газеты является ложью, подчеркнули в МИД РФ. "Несмотря на односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и прекращение его существования, в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина все действия относительно разработки, производства и размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования будут носить исключительно ответный, зеркальный характер. Россия не будет их размещать в тех регионах и до тех пор, пока там не появится подобное оружие американского производства", - указывается в сообщении.