Посольство РФ в Молдавии обеспокоено вандализмом в отношении памятников советским солдатам

КИШИНЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Посольство РФ в Молдавии осудило очередной случай вандализма в отношении памятника советским солдатам в республике. Как говорится в опубликованном в пятницу сообщении диппредставительства, в связи с инцидентом в адрес Министерства иностранных дел и европейской интеграции республики была направлена соответствующая нота.

"С негодованием узнали об очередном позорном акте осквернения памяти героев Великой Отечественной войны. На этот раз вандалы разбили мемориальную плиту лейтенанта В. Е. Суворина, который, командуя пулеметным взводом, в течение двух дней июля 1941 году держал оборону против превосходящих сил фашистских захватчиков. На памятник были нанесены оскорбительные надписи в адрес наших предков, ценой своих жизней, подаривших нам мирное небо над головой", - отмечает пресс-служба представительства.

Там проинформировали, что сотрудники посольства выехали на место происшествия и встретились с представителями местных властей. Сообщается о начале следственных мероприятий по поиску и наказанию вандалов. Администрация села Кошница, в окрестностях которого произошел инцидент, со своей стороны предприняла меры для скорейшего восстановления памятного места. Как отмечают в посольстве, "попытки отдельных маргиналов исказить общественное мнение, представляя освободителей в виде "оккупантов", не встречают поддержки у братского нам молдавского народа-победителя".

За последние полгода это третий случай вандализма в отношении памятников советским солдатам в Молдавии.