В Кремле уверены, что визит Вучича в Россию омрачить не удастся

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Кремль очень ждет и готовится к визиту в РФ президента Сербии Александара Вучича, рассчитывает, что омрачить визит не удастся.

"Мы подтверждаем подготовку к этому визиту, мы ждем этот визит, считаем его очень важным", - сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что Вучич приедет в РФ 4 декабря.

"Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что существуют определенные стороны, которые хотели бы заранее омрачить этот визит. Мы убеждены, что у этих сторон это не получится, и визит будет содержательным, продуктивным и еще раз продемонстрирует партнерский характер отношений между Россией и Сербией", - подчеркнул представитель Кремля.

"Шпионский скандал"

Ранее на портале YouTube независимый болгарский журналист Христо Грозев разместил ролик, на котором два человека общаются и обмениваются полиэтиленовыми пакетами на парковке. Он сопроводил запись своими комментариями, утверждая, что на видеозаписи засняты неизвестный офицер сербской армии и представитель военного атташата РФ в Сербии. Утверждается, что речь идет о "вербовке агентов российскими шпионами".

Начальник аналитического управления Агентства информационной безопасности Сербии Реля Жельски в среду подтвердил подлинность видео, на котором, как утверждали газета Blic и "Радио свобода", запечатлена встреча сербского военного и сотрудника военного атташата РФ.

Газета "Вечерне новости" сообщила, что человек, запечатленный на резонансном видео, является частным предпринимателем. Она также информировала, что запись могла быть сделана сотрудниками одной из спецслужб Румынии, действовавшей под покровительством США. Газета приводит комментарий источника в сербских спецслужбах, который назвал ситуацию "попыткой подорвать российско-сербские отношения со стороны Запада".

В четверг Вучич заявил, что сотрудники Агентства информационной безопасности Сербии знали о деятельности в стране российского разведчика, однако не они сняли на видео его встречу с отставным сербским подполковником, которое впоследствии было размещено в интернете. "Что касается отношений с РФ,... у нас отличные отношения с Россией, я верю, что президент [России Владимир] Путин не был оповещен о таких вещах, мы не забываем и не забудем поддержку России в международных делах и вооружении армии. У меня был только один вопрос к русским друзьям. Сербия - единственная страна, которая не ввела санкции против РФ, ни разу не голосовала против РФ, ничем не угрожала отношениям России и Сербии. Я просто спросил "зачем?", не вижу логики во всем", - сказал Вучич.

Ранее Песков выразил уверенность, что инцидент с якобы имевшей место попыткой вербовки сербского военного гражданином РФ не повлияет на отношения Москвы и Белграда. По его словам, отношения между Россией и Сербией носят настолько особенный партнерский, братский, союзнический характер, что ничто не может на них повлиять. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "шпионский скандал" в Сербии очередной провокационной историей перед контактами двух стран на высшем уровне. Она подчеркнула, что с подобными вещами МИД встречается с "завидной регулярностью".