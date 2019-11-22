Комитет СФ рекомендовал палате принять заявление о перспективах развития отношений с Кубой

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по международным делам рекомендовал палате рассмотреть на пленарном заседании 25 ноября проект заявления о солидарности с народом Кубы и перспективах развития российско-кубинских отношений. Такое решение принято на заседании комитета в пятницу.

"Я хотел бы подчеркнуть, что в Совете Федерации уже есть хорошая, устойчивая и принципиальная традиция высказывать совершенно однозначно свою точку зрения в поддержку кубинских друзей. Особенно на фоне продолжающегося экономического и политического давления со стороны США. И нынешний проект заявления Совета Федерации является дальнейшим развитием нашей последовательной линии", - сказал первый зампред комитета по международным делам Сергей Кисляк.

Он подчеркнул, что российские парламентарии в очередной раз принципиально осудят санкции, которые наносят экономический ущерб Кубе. "И в ООН, и абсолютное большинство государств в ООН стоят на позициях, которые близки нам. На этом фоне, я думаю, наше заявление будет хорошим напоминанием о российской позиции, оно будет направлено партнерам в парламенты других государств", - сказал сенатор.

Делегация СФ во главе с председателем верхней палаты российского парламента Валентиной Матвиенко посетила Кубу с официальным визитом в период с 14 по 17 ноября. В ходе визита спикер Совфеда встретилась с руководством Кубы, в том числе с президентом республики Мигелем Диас-Канелем, а также приняла участие в мероприятиях по случаю 500-летия со дня основания Гаваны. В ходе встречи с председателем Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента) Эстебаном Ласо Эрнандесом Матвиенко заявила, что односторонние американские санкции в отношении Кубы являются "грубейшим нарушением международного права", добавив, что мировое сообщество рано или поздно добьется их отмены.

Отношения Кубы и США

Дипломатические отношения между США и Кубой были разорваны 3 января 1961 года после прихода к власти на острове революционного правительства Фиделя Кастро. На протяжении десятилетий обе страны сосуществовали в условиях острой конфронтации, одной из главных характеристик которой стало эмбарго, наложенное американцами на торговлю с Кубой. Экономический ущерб, понесенный Кубой за десятилетия блокады, составил, по разным оценкам, порядка $1 трлн.

США решились на изменение политического курса только с приходом к власти Барака Обамы. В декабре 2014 года он признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось, когда США возглавил Дональд Трамп - сторонник более жесткой линии в отношении Кубы. Он ужесточил правила поездок в эту страну для граждан США и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

Генассамблея ООН в начале ноября 2019 года в 28-й раз приняла резолюцию с призывом к США прекратить торгово-экономическую блокаду Кубы, действующую почти 60 лет. Документ поддержали 187 стран, включая Россию. Традиционно против него выступили США и Израиль, впервые к ним присоединилась Бразилия. Украина и Колумбия воздержались, Молдавия в голосовании не участвовала.