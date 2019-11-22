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Песков назвал шокирующими опубликованные "Новой газетой" кадры убийства в Сирии

При этом пресс-секретарь президента заявил, что российские власти не обладают информацией о запечатленных там людях и не имеют к ним какого-либо отношения

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Кадры жестокого убийства в Сирии в 2017 году, опубликованные "Новой газетой", шокируют, однако власти РФ не обладают информацией о запечатленных там людях и не имеют к ним какого-либо отношения. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, они ["Новая газета"] опубликовали шокирующие фотографии <...>, [с ними] удалось ознакомиться. Это действительно шокирующая информация", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. "Я не знаю, насколько оправданы выводы, которые делают [журналисты издания], всякие попытки идентифицировать этих людей. В любом случае могу сказать, что мы не обладаем никакой информацией и не имеем никакого отношения к этим людям", - подчеркнул Песков.

На вопрос, могут ли следственные органы РФ провести расследование по данной информации, пресс-секретарь президента РФ сказал: "Если они посчитают необходимым, то они это сделают".

Теги
СирияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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