Путин заявил о предотвращении массового исхода боевиков из Сирии в Россию

НОВО-ОГАРЕВО, 22 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин констатировал, что массовый исход боевиков из Сирии в Россию удалось предотвратить.

"Личный состав Воздушно-космических сил, ВМФ, Сил специальных операций, Военной полиции, других ведомств и служб в полном объеме справился с поставленными задачами, действовал мужественно, грамотно, профессионально, не допустил массового исхода с этой территории [Сирии] боевиков в нашу страну", - заявил глава государства на заседании Совета безопасности РФ.

По мнению Путина, "операция против террористических банд в Сирии" стала "серьезным экзаменом на профессионализм для Вооруженных сил" РФ.

"Масштабные, активные боевые действия, как известно, завершены, но полученный боевой опыт востребован сегодня в военном строительстве, используется и совершенствуется при проведении ежегодных учений и внезапных проверок", - подчеркнул Верховный главнокомандующий. По его оценке, "заметно выросли за последнее время такие ключевые показатели развития военной организации, как качество материально-технического обеспечения и мобилизационная готовность, укрепились системы территориальной обороны и подготовки военных специалистов". Путин напомнил, что "в 2018 году созданы военно-политические органы, выполняющие важные задачи по патриотическому воспитанию личного состава и призывников".