Поклонская назвала возобновление сообщения паромов Крыма с Турцией примером другим странам

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская назвала примером для других стран возобновление паромного сообщения между Крымом и Турцией.

"Сегодня было возобновлено паромное сообщение Крыма с Турцией. Еще один шаг в сторону дружбы и признания Крыма. [Тайип] Эрдоган в очередной раз показал, что он ценит мнение своих граждан и способен проводить независимую политику. Хороший пример другим странам, которые живут по указкам "Запада", - написала Поклонская своем Telegram-канале.

Ранее в пятницу директор автономной некоммерческой организации "Южный региональный центр поддержки экспорта" Наталья Серова сообщила на заседании комитета Госсовета Крыма по экономической политике о возобновлении паромного сообщения между Турцией и Крымским полуостровом, добавив, что паромы будут ходить раз в неделю между черноморскими портами Керчь и Зонгулдак.

Серова затем сообщила ТАСС, что паромы доставляют скоропортящиеся грузы, не уточнив, какие именно.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и компаний, ведущих бизнес на полуострове.

В октябре 2017 года власти Турции приняли решение не принимать корабли, прибывающие из портов Крыма. Запрет касается кораблей под любым флагом.