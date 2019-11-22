{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Поклонская назвала возобновление сообщения паромов Крыма с Турцией примером другим странам

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам также назвала возобновление паромного сообщения еще одним шагом в сторону дружбы и признания Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская назвала примером для других стран возобновление паромного сообщения между Крымом и Турцией.

"Сегодня было возобновлено паромное сообщение Крыма с Турцией. Еще один шаг в сторону дружбы и признания Крыма. [Тайип] Эрдоган в очередной раз показал, что он ценит мнение своих граждан и способен проводить независимую политику. Хороший пример другим странам, которые живут по указкам "Запада", - написала Поклонская своем Telegram-канале.

Ранее в пятницу директор автономной некоммерческой организации "Южный региональный центр поддержки экспорта" Наталья Серова сообщила на заседании комитета Госсовета Крыма по экономической политике о возобновлении паромного сообщения между Турцией и Крымским полуостровом, добавив, что паромы будут ходить раз в неделю между черноморскими портами Керчь и Зонгулдак.

Серова затем сообщила ТАСС, что паромы доставляют скоропортящиеся грузы, не уточнив, какие именно.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и компаний, ведущих бизнес на полуострове.

В октябре 2017 года власти Турции приняли решение не принимать корабли, прибывающие из портов Крыма. Запрет касается кораблей под любым флагом.

Теги
ТурцияРоссияПоклонская, Наталья ВладимировнаКрым
Реклама на ТАСС
Путин 28 ноября в Бишкеке примет участие в Совете коллективной безопасности ОДКБ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС