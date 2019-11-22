В ГА ООН начнут работу над конвенцией по борьбе с киберпреступностью в 2021 году

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Работа над текстом конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью на основе российской резолюции по "Противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях" начнется в 2021 году. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ в связи с принятием 18 ноября данной резолюции Третьим комитетом Генассамблеи.

"Предполагается, что комитет проведет свою первую организационную сессию в Нью-Йорке в 2020 году, а субстантивная работа над текстом конвенции начнется в 2021 году", - отметили в министерстве.

Предложенная Россией резолюция, продолжили в МИД, "фактически закрепляет цифровой суверенитет государств над своим информационным пространством и открывает новую страницу в истории глобального противодействия киберкриминалу".

"В практическом плане под эгидой Генассамблеи ООН создается переговорная площадка для разработки универсальной конвенции по борьбе с киберпреступностью. Таким международным органом станет Спецкомитет, в который войдут эксперты из всех стран мира, - пояснили в российском дипведомстве. - В свое время аналогичный путь прошли Конвенция ООН против коррупции и Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности".

В МИД РФ подчеркнули, что принятие резолюции свидетельствует о высокой потребности мирового сообщества в разработке универсальной и доступной каждой стране всеобъемлющей конвенции по проблематике противодействия киберпреступности.

В дипведомстве указали, что РФ и ее единомышленники видят данную конвенцию как "очередной универсальный международный уголовно-правовой инструмент, сфокусированный на преступлениях в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, направленный на борьбу с их противоправным применением и носящий по своему содержанию всеобъемлющий характер". "Конвенция должна основываться на принципах уважения государственного суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств", - добавили в министерстве.