Турчак заявил, что цель "Единой России" на выборах в Думу - получить больше 301 мандата

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что главной целью партии на выборах в Госдуму в 2021 году является получение конституционного большинства в нижней палате парламента.

"Мы можем называться партией путинского большинства только при одном условии, если мы ставим перед собой амбициозные цели на 2021 год. Наша цель - 301 [мандат] плюс. То есть мы должны получить в следующем созыве Госдумы конституционное большинство, эта задача реальна", - сказал Турчак в ходе расширенного заседания экспертного совета партии в пятницу.

В свою очередь глава экспертного совета, председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин считает, что для достижения этой цели в работе партии должен произойти ряд изменений.

"Изменение коммуникационной модели, на мой взгляд, одно из главных условий решения этой задачи. А так у партии есть необходимый потенциал. Задача сложная, но достижимая", - сказал Костин.

На выборах 18 сентября 2016 года "Единая Россия" получила в общей сложности 343 депутатских мандата из 450 и конституционное большинство в Госдуме.