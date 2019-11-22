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Путин 23 ноября выступит на съезде "Единой России"

Съезд открылся на ВДНХ в пятницу и продлится два дня

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 23 ноября выступит на пленарном заседании XIX съезда партии "Единая Россия". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Съезд открылся на ВДНХ в пятницу и продлится два дня. Как отметили в пресс-службе, его мероприятия посетят порядка 2 тыс. участников, среди которых главы региональных отделений и общественных приемных партии, депутаты Госдумы, сенаторы, эксперты и политологи.

"Повестка пленарного заседания будет посвящена приоритетным задачам партии на ближайший период, внесению корректив в устав партии, изменениям в составе высшего совета и президиуме генерального совета "Единой России", - говорится в сообщении.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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