Путин 28 ноября в Бишкеке примет участие в Совете коллективной безопасности ОДКБ

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ 28 ноября в Бишкеке, где будет обсуждаться международная и региональная безопасность в зоне ответственности организации. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По его словам, 28 ноября в Бишкеке под председательством президента Киргизии состоится сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, в которой, помимо президента РФ Владимира Путина, примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

"Ряд вопросов, в частности, проблемы международной и региональной безопасности и ситуацию в зоне ответственности ОДКБ, члены Совета коллективной безопасности обсудят в узком составе. Пленарное заседание СКБ будет с участием министров иностранных дел, министров обороны и секретарей советов безопасности государств - членов ОДКБ", - сказал пресс-секретарь ОДКБ.

Кроме того, в повестке дня значатся обсуждение вопросов укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействия с ООН по реализации Глобальной контртеррористической стратегии и координация внешнеполитической деятельности стран ОДКБ. "Как ожидается, будет подписан План коллективных действий государств - членов ОДКБ по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы, предусматривающий тесное взаимодействие в совершенствовании всей системы противодействия террористическим вызовам и угрозам", - уточнил Зайнетдинов.

Также на заседании будут подняты вопросы развития военного потенциала организации, в том числе в сфере информационной безопасности, а также будет обсуждаться план мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Совет коллективной безопасности также рассмотрит бюджет ОДКБ на 2020 год.

"С учетом председательства Российской Федерации в ОДКБ в 2019-2020 годах ожидается, что президент России Владимир Путин объявит приоритеты России в следующем межсессионном периоде", - отметил пресс-секретарь ОДКБ.