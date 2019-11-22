Москалькова поддержала планы "Единой России" по созданию правозащитного центра

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддерживает идею партии "Единая Россия" создать правозащитный центр. Об этом она сообщила в пятницу журналистам.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 20 ноября на встрече с представителями правозащитного сообщества и общественными деятелями отметил, что считает необходимым привлечь к работе создаваемого "Единой Россией" правозащитного центра представителей гражданского общества, не связанных с партией, а также СМИ. Планируется, что статус партийного правозащитного центра будет определен на съезде "Единой России", который пройдет в субботу.

"Я поддерживаю инициативу о создании центра правозащиты при "Единой России" <...> Появление при уважаемой и авторитетной политической организации такого центра говорит о том, что государство готово к тому, чтобы повышать гарантии прав граждан, повышать градус демократии", - сказала Москалькова.