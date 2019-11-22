Турчак сообщил о создании шести рабочих групп в генсовете "Единой России"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что в рамках генсовета будет образовано шесть рабочих групп, каждая из которых будет решать определенные электоральные задачи.

"Этап изменений [в партии] давно назрел. Мы планируем переформатировать работу генсовета партии, чтобы это было не просто место, где мы получаем лычки, нашивки на погоны, греем кресло. Чтобы у каждого члена генсовета был конкретный функционал", - сказал Турчак в ходе расширенного заседания экспертного совета партии в пятницу.

По его словам, "по примеру Государственного совета в генсовете будет образовано шесть рабочих групп, каждая из которых будет решать свои электоральные задачи". "Каждый член генсовета будет нести конкретную нагрузку", - заявил Турчак.

Он отметил, что также необходимо синхронизировать работу генсовета и центрального исполкома партии.

"По сути, завтра [на съезде партии] мы переформатируем исполком. Он будет работать как проектный офис, который к моменту старта главного нашего избирательного цикла просто перейдет в формат избирательного штаба. Этой работой я буду заниматься лично", - отметил секретарь генсовета партии.

Турчак добавил, что партия усилит работу регионального электорального блока. "Я искренне надеюсь и рассчитываю, что завтра будет поддержано наше предложение об избрании вице-губернатора Ленинградской области Сергея Перминова. Человек, что называется с земли, знает электоральные процессы, лично вел ни одну избирательную кампанию. Вот он как раз в качестве моего зама должен сосредоточиться на региональной и электоральной работе", - отметил Турчак, добавив, что в состав центрального исполкома партии вернется министр внутренней политики Нижегородской области Роман Любарский.