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Комитет Совфеда рекомендовал палате одобрить закон о признании граждан иноагентами

Вести реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, а также физических и юридических лиц - иностранных агентов будет Минюст

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал палате одобрить на пленарном заседании 25 ноября закон, который позволяет наделять физических лиц статусом иноагентов.

Законопроект был внесен в Госдуму в конце 2017 года в качестве зеркального ответа на требование Минюста США к RT America - американскому филиалу российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах. Нижняя палата парламента приняла его 21 ноября текущего года.

Согласно российскому законодательству, СМИ, объявленное иноагентом, обязано соблюдать все ограничения и выполнять обязанности, установленные для НКО - иностранных агентов, также им грозит аналогичная ответственность за нарушение закона. Новый закон предусматривает, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.

Одновременно вводится возможность признавать иноагентами физических лиц и российских юридических лиц, которые распространяют и (или) участвуют в создании информации СМИ-иноагентов и в той или иной форме финансируются из-за рубежа. Согласно закону, к иноагентам могут быть применены положения закона об НКО-иноагентах "в порядке, установленном Минюстом России".

Вести реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, а также физических и юридических лиц - иностранных агентов будет Минюст. Решение о включении в перечень или об исключении из него будет приниматься ведомством по согласованию с МИД России. Для работы в РФ иностранное СМИ-иноагент будет обязано учредить российское юридическое лицо в течение одного месяца со дня получения указанного статуса, а также уведомить профильное ведомство.

Маркировка продукции и блокировка нарушителей

Согласно документу, в выходных данных зарегистрированного СМИ, участником (учредителем) которого является российское юридическое лицо, выполняющее функции иноагента, должно содержаться указание на то, что такое СМИ создано иностранным СМИ-иноагентом. Также вводится требование маркировать продукцию СМИ-иноагентов и запрет на ее распространение без маркировки. Такое же ограничение устанавливается на распространение данных материалов без маркировки в интернете.

Новые нормы позволяют блокировать интернет-ресурс иностранного СМИ-иноагента (или созданного им юридического лица) в случае нарушения правил распространения информации на основании постановления по делу об административном правонарушении. В целом под действие закона могут попасть юридические лица, зарегистрированные в иностранном государстве, зарубежные структуры без образования юридического лица, а также физические лица, получающие финансирование из-за рубежа. Таким образом, новации не затронут российские СМИ.

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