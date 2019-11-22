Медведев поддержал идею создать единый чат для всех первичных отделений "Единой России"

ГОРКИ, 22 ноября. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал идею создания общего чата для представителей всех первичных ячеек единороссов.

В ходе встречи председателя партии с активом местных и первичных отделений единороссов с предложением создать такой чат выступил секретарь местного отделения партии в Нефтекамске Ратмир Мавлиев.

"Хорошая идея - сделать постоянно действующий ресурс [чат] для обмена информацией", - сказал Медведев в ответ на это предложение.

Вместе с тем он отметил, что необходимо создать рабочую группу, которая будет анализировать все сообщения в чате, а по наиболее важным вопросам докладывать руководящим органам партии и лично председателю.