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Страны ШОС договорились регулярно проводить консультации по биобезопасности

Стороны отметили необходимость дальнейшей тесной координации на специализированных многосторонних площадках

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Делегации государств - участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсудили вопросы биологической безопасности и выразили готовность проводить регулярную сверку часов по данной проблематике. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Консультации подтвердили единство подходов государств - членов ШОС по вопросам биологической безопасности, - отметили в дипведомстве. - Стороны отметили необходимость дальнейшей тесной координации по этим вопросам на специализированных многосторонних площадках. Большинство государств - членов ШОС выразили готовность проводить дальнейшие консультации в формате ШОС по биологической безопасности на регулярной основе".

В МИД РФ добавили, что участники переговоров также рассмотрели пути укрепления режима нераспространения биологического оружия и работу по данной тематике на многосторонних площадках включая Генеральную Ассамблею ООН, Конференцию по разоружению, мероприятия в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

"Подчеркнули необходимость соблюдения и укрепления КБТО, в том числе путем принятия юридически обязывающего протокола к Конвенции, который, среди прочего, обеспечил бы эффективный механизм проверки соблюдения КБТО. Участники признали неприемлемым создание международных механизмов, дублирующих функции КБТО и действующих в обход Совета Безопасности ООН", - заключили в дипведомстве.

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