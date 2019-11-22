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Медведев считает, что сила "Единой России" - в прямом общении с людьми

Премьер-министр призвал чаще общаться с потенциальными сторонниками, проводя агитацию "в поездах и самолетах, на пароходах и велосипедах"

ГОРКИ, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал чаще общаться с потенциальными сторонниками, проводя агитацию "в поездах и самолетах, на пароходах и велосипедах". В ходе встречи с активом местных и первичных отделений партии премьер подчеркнул, что сила "Единой России" - в прямом общении с людьми.

"Сила нашей партии не в социальных сетях, это уж точно, а сила именно в личном общении с людьми. И это обязательно нужно не только продолжать, но и укреплять, максимально расширять и просто находиться в прямом контакте", - отметил он, подчеркнув, что только такой подход является залогом успеха в будущем.

Медведев также высказал свое мнение по поводу агитационной работы. "Что касается такого рода работы по агитированию, объяснению - давайте продолжать и на поездах, на самолетах, на пароходах, на велосипедах, кто во что горазд, на самом деле", - сказал он.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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