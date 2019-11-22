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Новый посол России в Великобритании Андрей Келин приступил к исполнению своих обязанностей

Андрей Келин вручил копии верительных грамот представителям МИД Соединенного Королевства, оригиналы грамот он позднее вручит Елизавете II

ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. Новый посол России в Великобритании Андрей Келин вручил в пятницу копии верительных грамот представителям МИД Соединенного Королевства и приступил к исполнению своих обязанностей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой посольства РФ в Великобритании.

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Биография нового посла России в Великобритании

"21 ноября 2019 года вновь назначенный посол России в Великобритании Андрей Владимирович Келин прибыл в Лондон. 22 ноября он вручил копии верительных грамот в МИД Великобритании и приступил к исполнению своих обязанностей", - сообщили в российском диппредставительстве.

Согласно установленной процедуре, оригиналы грамот Келин позднее вручит Ее Величеству Елизавете II.

Келин был назначен на должность посла в начале ноября. До этого он с 2015 года работал директором Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ, а в 2011-2015 годах занимал пост постоянного представителя РФ при ОБСЕ в Вене.

Российское диппредставительство в Великобритании в 2011-2019 годах возглавлял нынешний ректор Дипломатической академии МИД Александр Яковенко.

Ситуация в отношениях

Новый посол прибыл в Великобританию в ситуации, когда отношения между двумя странами находятся практически в замороженном состоянии.

Крайне негативно на взаимодействии Москвы и Лондона отразилась история с предполагаемым отравлением 4 марта 2018 года в английском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии. По версии британской стороны, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата, обвинив их в шпионской деятельности, и заявил о других антироссийских мерах. После этого Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

Теги
РоссияКелин, Андрей Владимирович
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