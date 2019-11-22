В Совфеде удовлетворены планами Google ужесточить правила размещения политической рекламы

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ считает шагом в правильном направлении планы американской корпорации Google ужесточить в ближайшие месяцы правила, касающиеся размещения политической рекламы. Об этом ТАСС заявил глава комиссии Андрей Климов.

"Наша комиссия рассматривает это как шаг Google в правильном направлении с учетом наших рекомендаций. Понятно, что еще не известно, как они поведут себя в практическом плане, но это действительно шаг в правильном направлении", - сказал Климов.

Он напомнил, что комиссия ранее настаивала на том, чтобы Google учитывал национальное законодательство в тех странах, на территории, которых работает компания. "Этот шаг произведен именно в ноябре, а мы говорили, что ноябрь для нас будет месяцем, когда мы будем делать выводы", - отметил сенатор.

Климов также подчеркнул, что такое решение не извиняет Google за их прошлые нарушения и не снимает вопросов к тем людям, которые их допускали. "Мы также говорили о том, что комиссия подготовит доклад о вмешательстве в выборы в Мосгордуму по итогам избирательной кампании 2019 года. С учетом этого [решения Google] считаю необходимым несколько отсрочить время публикации доклада, чтобы полностью всю эту тему проанализировать", - добавил глава временной комиссии.

На сайте корпорации Google в среду было опубликовано заявление, что компания планирует в ближайшие месяцы ужесточить правила, касающиеся размещения политической рекламы. Как пояснили представители Google, она намерена принять меры для "укрепления доверия избирателей к политической рекламе", размещаемой на ее платформах. Речь идет об объявлениях, которые показывают в поисковом сервисе Google и на принадлежащем компании портале YouTube, а также размещают на некоторых сайтах.

Ранее пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что ведомство выявило распространение политической рекламы в Google, Facebook и YouTube в ходе выборов в РФ, в том числе в день тишины, что является грубым нарушением российского избирательного законодательства. Как заявил в свою очередь заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, многие материалы, которые выводит поисковая система Google, можно отнести к тем, при помощи которых оказывается влияние на избирателя. В Google в ответ на обвинения заявили, что компания поддерживает "ответственную политическую рекламу". Компания Facebook в свою очередь возложила ответственность за соблюдение избирательного законодательства на рекламодателей.