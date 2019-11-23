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Лавров обсудил с Салливаном пути решения проблем в диалоге России и США

Дипломаты также обсудили роль Группы двадцати в международных отношениях

НАГОЯ /Япония/, 23 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил журналистам, что на встрече с заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном обсудил пути решения многочисленных проблем, существующих в двустороннем диалоге.

"Разумеется, мы знаем, что Джон Салливан проходит процедуру утверждения на пост посла США в РФ. Говорили о том, как нам решать многочисленные проблемы, накопившиеся в наших отношениях", - сказал российский министр, отвечая на вопрос о темах встречи с американским дипломатом на полях совещания глав МИД стран G20 в японском городе Нагоя.

Кроме того, стороны обсудили роль Группы двадцати в международных отношениях. "Подтвердили поддержку этой структуры, она отвечает интересам всех и создает хорошую площадку для достижения общеприемлемых договоренностей", - подчеркнул Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияСалливан, Джон
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