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Спор вокруг Курил
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Лавров: Япония должна признать суверенитет РФ над Курилами для заключения мирного договора

Глава МИД России добавил, что американо-японский военно-политический альянс вызывает озабоченность в Москве
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© Александр Щербак/ТАСС

НАГОЯ /Япония/, 23 ноября. /ТАСС/. Япония должна признать суверенитет России над южной частью Курильских островов для заключения мирного договора. Об этом заявил в субботу журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя заявление генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о том, что правительство страны продолжит переговоры с РФ по мирному договору на основе своей базовой позиции - решение территориальной проблемы и последующее заключение мирного договора.

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"При всем уважении к секретарю кабинета министров мы все-таки руководствуемся договоренностями, которые достигаются на высшем уровне между президентом России и премьер-министром Японии. Они договорились продвигаться в обсуждении проблем, которые у нас остаются, на основе декларации 1956 года, в которой четко сказано: сначала мы признаем территориальную целостность и суверенитет России над всеми нашими землями, включая и эти территории, признаем тем самым итоги Второй мировой войны, а потом, возможно, будет обсуждаться все остальное ", - подчеркнул он.

Военный союз США и Японии

По словам Лаврова, американо-японский военно-политический альянс создает препятствия для заключения мирного договора с Москвой. "Военный союз с США, конечно же, является проблемой в придании нового качества российско-японским отношениям. Напомню, что еще когда декларация 1956 года согласовывалась, тогда уже Советский Союз сказал, что все можно будет реализовать, выполнить эту декларацию только в полном объеме, только в контексте прекращения военного присутствия США на территории Японии", - сказал он.

Министр добавил, что по линии министерства иностранных дел и по линии Совета Безопасности "японским коллегам был передан перечень конкретных озабоченностей РФ в сфере безопасности, которые возникают в связи с наличием и постоянным укреплением японо-американского военно-политического альянса". "Так что наши японские коллеги обещали отреагировать на эти озабоченности. Мы будем ждать их ответа и продолжим дискуссию", - сказал Лавров.

Он отметил, что Россия обратила внимание Японии на то, Вашингтон определяет Москву как угрозу и японо-американский военно-политический альянс будет опираться на это, что расходится с заверениями японского руководства о ненаправленности их объединения против РФ.

"Что касается поведения Соединенных Штатов в мире и в том числе в Азиатско-тихооокеанском регионе, в отношениях с Японией Соединенные Штаты не стесняются публично подтверждать, что главной угрозой для них является Россия и Китай, что все их военные альянсы - и с Японией, и с Австралией, и с Республикой Корея будут выстраиваться, исходя из этих угроз и вызовов, - сказал министр. - Но мы, конечно привлекли вчера на встрече с министром иностранных дел Японии внимание к тому, что это расходится с заверениями, которые нам дают японцы о ненаправленности японо-американского военно-политического альянса против Российской Федерации".

Глава российского МИД добавил, что диалог с Японией по этому вопросу продолжится, в том числе во время визита в декабре в РФ его японского коллеги Тосимицу Мотэги. "Будем продолжать диалог. Вскоре, уже в декабре министр иностранных дел Японии нанесет свой первый визит в Российскую Федерацию в этом качестве. Конечно, это будет одной из центральных тем наших дискуссий", - заключил Лавров.

Главы внешнеполитических ведомств России и Японии провели переговоры 22 ноября.

Теги
АвстралияЛавров, Сергей ВикторовичЯпонияСШАРоссияКитайРеспублика КореяСпор вокруг КурилМотэги, Тосимицу
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