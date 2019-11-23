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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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РФ и Украине не удалось разрешить разногласия в ходе арбитража по керченскому инциденту

Как сообщили в российском МИД, заседание носило технический характер и ограничилось согласованием процессуальных документов
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© Алла Дмитриева/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Представителям России и Украины не удалось разрешить ни одно разногласие по инциденту в Керченском проливе, который произошел 25 ноября 2018 года, в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

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Как сообщили в российском дипведомстве, заседание носило технический характер и ограничилось согласованием процессуальных документов. "Несмотря на ранее предпринятые сторонами попытки достичь договоренности по спорным вопросам, между ними сохраняются принципиальные разногласия, которые были вынесены на заседание, - отметили в министерстве. - В ходе него, однако, сторонам так и не удалось разрешить ни одно из них".

"В итоге арбитражу предстоит самому определиться по "зависшим" вопросам, включая необходимость разделения процесса на два этапа - "юрисдикционный" (установление наличия или отсутствия у арбитража компетенции рассматривать данное дело) и "субстантивный" (разбирательство дела по существу), на чем твердо и последовательно настаивает российская сторона", - информировали в МИД.

Кроме того, арбитражу предстоит самостоятельно определить график представления процессуальных документов и степень открытости предстоящего разбирательства для общественности. "Принятие арбитражем процессуальных документов ожидается в ближайшее время, - указали в дипведомстве. - После этого разбирательство между Украиной и Россией в связи с керченским инцидентом вступит в практическую фазу".

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