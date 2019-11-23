Путин призвал "Единую Россию" "терзать и трясти" чиновников для решения проблем в регионах

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал "Единую Россию" "терзать и трясти" чиновников, добиваясь нужных для граждан решений.

"Вы же видите, сами знаете, то больничку покажут развалившуюся, то еще что-то такое. На местах-то вы должны это видеть, если чиновники не видят. Терзать их, трясти, добиваться решения",- сказал Путин на съезде партии.

По его словам, партия должна быть лидером во всем. "Сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь очередной прямой линии, которая проводится у меня ежегодно. Старайтесь своими силами решать такие вопросы, добиваться справедливости", - сказал президент.

Президент отметил, что облик и репутацию "Единой России" должны определять люди с внутренней позицией и нравственными ориентирами, а не конъюнктурщики, которые при случае снова сдадут страну.

"Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если что, сдадут не только ее - и страну сдадут, такое было в нашей истории неоднократно, и в том числе в нашей новейшей истории", - отметил глава государства. Он подчеркнул, что у единороссов и их сторонников "нет морального права что-то недоделать, где-то схалтурить, прикрыться пустыми словами, популизмом. прикрыть свою несостоятельность и некомпетентность".

"Репутацию, облик партии определяют люди, у которых есть своя внутренняя позиция, есть свои нравственные ориентиры внутри. И такие люди должны быть готовы отстаивать эти ориентиры и принципы, бороться за них в любой, даже самой сложной ситуации", - подчеркнул Путин.

Статус партии

Президент отметил, что статус партии "Единая Россия" состоит не в правлении, а в том, чтобы служить народу во имя будущего страны.

"Статус правящей партии, партии власти, заключается не в том, чтобы править, а в том, чтобы слушать, служить народу. Смысл такого слудения - будущее наших граждан, наших детей, которые уже родились и еще будут рождены в российских семьях", - сказал Путин.

По его словам, лидером является тот, кто показывает пример. "Наша цель - обеспечить прорыв в развитии России. Этот исторический вызов касается всех: и вас, и политической системы, и всего общества", - сказал он.

Как отметил президент, чтобы задать и выдержать такой высокий темп, партия как минимум должна и сама меняться, быть предельно открытой и доступной, в том числе для молодежи.

"Партия должна делом доказать, что является эффективным социальным лифтом для тех людей, которые хотят служить Родине. "Единая Россия" должна быть партией лидеров, которые объединяются не должностью, не своим положением или статусом", - добавил он.