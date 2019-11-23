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XIX съезд "Единой России"

"Единая Россия" с 2020 года будет ежемесячно проводить конкурс для СМИ и блогеров

Председатель партии Дмитрий Медведев поручил президиуму генерального совета разработать правила конкурса

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. "Единая Россия" с 1 января 2020 года начнет проводить ежемесячный конкурс для блогеров и журналистов. Об этом сообщил председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев на пленарном заседании 19-го съезда единороссов в субботу.

"Мы впервые проведем конкурс для журналистов и блогеров, о котором говорили на конференции в июле. У вас есть реальный шанс помочь героям своих публикаций, которые оказались в непростых жизненных обстоятельствах. Партия готова вас в этом поддержать", - сказал Медведев.

По его словам, "необходимо быть более открытыми для всех, с кем взаимодействует партия и не бояться использовать для этого самые разные форматы работы".

Он поручил президиуму генерального совета партии разработать правила конкурса и начать проводить его ежемесячно с 1 января 2020 года.

19-й съезд "Единой России" проходит в Москве, на ВДНХ, в нем принимают участие около 2 тыс. человек. Съезд носит электоральный характер, на нем обсуждается участие партии в избирательных кампаниях, в том числе подготовка к выборам в Госдуму 2021 года.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияXIX съезд "Единой России"
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