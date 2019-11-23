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XIX съезд "Единой России"

Съезд "Единой России" провел ротацию высшего совета партии

Из совета были выведены восемь его членов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Съезд "Единой России" в субботу провел ротацию одного из руководящих органов партии - ее высшего совета.

Как пояснил, выступая на съезде, председатель высшего совета Борис Грызлов, ряд "членов высшего совета в 2019 году приняли решение о выходе из его состава по сложившимся у них обстоятельствам".

Из совета были выведены восемь его членов, в том числе депутат Госдумы Александр Карелин, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, глава президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, бывший глава Калмыкии Алексей Орлов. Ввели в высший совет также восемь человек, среди них - депутаты Госдумы Ирина Роднина, Дмитрий Пирог и Зелимхан Муцоев, глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, глава Адыгеи Мурат Кумпилов, губернатор Тюменской области Александр Моор.

Голосование проходило списками в открытом режиме.

Высший совет - орган, определяющий стратегию развития партии, в его состав входят как члены "Единой России", так и беспартийные.

Теги
Грызлов, Борис ВячеславовичРоссияXIX съезд "Единой России"
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