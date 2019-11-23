Медведев пообещал, что советские акты о льготах и правах отменены не будут

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заверил, что ни один нормативный акт, установивший льготы и права граждан в советский период, отменен не будет. Об этом премьер заявил на презентации нового формата общественных приемных "Единой России".

"Я сразу же сказал своим коллегам, ведущим эту работу, что ни один нормативный акт, который так или иначе устанавливает права, льготы, какие-то процедурные вопросы, важные для наших граждан, не может быть отменен, даже, если этот нормативный акт действует 50 или 70 лет, - сказал Медведев. - Не имеет никакого значения, когда он принимался, отмена таких документов возможна только с принятием дублирующего документа на уровне российском".

Один из граждан пожаловался председателю партии на то, что в настоящее время идет большая работа по отмене нормативных актов советского периода, которые зачастую создают избыточные требования для бизнеса. При этом, по мнению обратившегося, часто такие документы дают почву для разных трактовок, а иногда и вовсе противоречат современным требования. Однако ряд советских нормативных актов предусматривают льготы для россиян - районные коэффициенты, северные и дальневосточные надбавки. Гражданин выразил беспокойство, как бы и эти льготы не были отменены вместе с упразднением избыточных советских актов.

Премьер заверил, что все, что касается районных коэффициентов и различных льгот, закрепленных актами СССР и РСФСР, - все это должно сохраниться на переходный период. "Здесь пусть никто не волнуется, все будет нормально, - заверил он. - Хуже никому не сделаем".

На презентации нового формата общественных приемных Медведеву продемонстрировали мультимедийный экран, с помощью которого можно отправить электронное обращение. По словам сотрудницы приемной, необходимо предварительно зарегистрироваться, если же человек уже является членом партии, то необходимо ввести логин и пароль, специально предусмотренные для этого. Медведев уточнил, в каждой ли приемной существует такая панель. Его заверили, что соответствующее оборудование будет везде и с его помощью можно будет не только оставлять обращение, но также пользоваться и другими сервисами.