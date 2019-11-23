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XIX съезд "Единой России"

Новыми заместителями секретаря генсовета "Единой России" стали Хинштейн и Перминов

Они сменили на этой должности Виктора Селиверстова и Евгения Ревенко

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Координатор партпроекта "Единой России" "Историческая память", депутат Госдумы Александр Хинштейн и вице-губернатор Ленинградской области Сергей Перминов стали новыми заместителями секретаря генерального совета единороссов Андрея Турчака. Данное решение было принято в ходе 19-го съезда единороссов в субботу.

Согласно имеющимся у ТАСС материалам, всего у Турчака будет пять заместителей: первый замсекретаря Ольга Баталина, заместители Андрей Климов, Александр Грибов, Александр Хинштейн и Сергей Перминов. Последние двое сменили на данной должности Виктора Селиверстова и Евгения Ревенко.

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" более чем на треть обновила свой генеральный совет. Из его действующего состава выведено 58 человек, введено - 59. Численность генсовета после изменений составила 170 человек.

19-й съезд "Единой России" проходит в Москве, на ВДНХ, в нем принимают участие около 2 тыс. человек. Съезд носит электоральный характер, на нем обсуждается участие партии в избирательных кампаниях, в том числе подготовка к выборам в Госдуму 2021 года.

Теги
Турчак, Андрей АнатольевичРоссияБаталина, Ольга ЮрьевнаГрибов, Александр СергеевичРевенко, Евгений ВасильевичСеливерстов, Виктор ВалентиновичКлимов, Андрей АркадьевичХинштейн, Александр ЕвсеевичXIX съезд "Единой России"
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