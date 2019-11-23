"Единая Россия" может полностью отказаться от института самовыдвижения

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. "Единая Россия" может в принципе отказаться от практики самовыдвижения кандидатов на выборах, рейтинг таких политиков в регионах не может быть выше даже самых низких показателей партии. Об этом ТАСС сообщил член президиума генсовета партии, руководитель фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов в субботу на площадке партийного съезда.

"Мы всегда говорили о том, что практика самовыдвижения - не совсем правильно", - сказал Неверов. Он пояснил, что "даже самый низкий рейтинг [партии], который сегодня где-то условно был зафиксирован на уровне 30%, это в любом случае выше уровня любого кандидата, который только выдвигается".

"У него не может быть просто таких стартовых позиций, а дальше вы уже добавляете своей активностью, своей работой к тому стартовому рейтингу, который есть у партии, и идете [на выборы]", - продолжил политик.

"Мы неоднократно говорили, что институт самовыдвижения в партии просто должен прекратить существование. Поэтому я думаю, с учетом новых посылов председателя ["Единой России", премьер-министра Дмитрия Медведева] это вполне возможно", - сказал Неверов, занимающий также пост вице-спикера Госдумы.

При этом он отметил, что вводить какие-либо дисциплинарные меры за самовыдвижение было бы излишним. "Зачем санкции? Просто региональное отделение должно выдвигать своих кандидатов и все", - резюмировал политик.

Медведев, выступая на съезде "Единой России" и подводя итоги Единого дня голосования в сентябре, посоветовал членам партии выйти из нее, если они собираются идти на выборы как самовыдвиженцы. По его словам, "кандидаты от "Единой России" должны гордиться своей партийной принадлежностью", а если кто-то стесняется быть в ее рядах, то им лучше "освободить место тем, кто верит в будущее партии, кто готов работать в партии".