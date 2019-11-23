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XIX съезд "Единой России"

"Единая Россия" создала в своем центральном исполкоме проектный офис для работы на выборах

Его возглавит министр внутренней политики Нижегородской области Роман Любарский

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. "Единая Россия" на съезде в субботу создала в составе своего центрального исполнительного комитета (ЦИК) проектный офис, который сосредоточится на работе на выборах.

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"Весь функционал центрального исполкома должен быть подчинен одной главной задаче - электоральной", - заявил на заседании президиума генсовета секретарь генсовета Андрей Турчак.

В этой связи, пояснил он, в структуре центрального исполкома партии произойдет функциональное изменение: все подразделения, которые "так или иначе работают на выборы, образуют собой проектный офис". Его возглавит министр внутренней политики Нижегородской области Роман Любарский.

Центральный исполком "Единой России" - орган, отвечающий за текущую работу партии.

19-й съезд "Единой России" проходит в Москве, на ВДНХ. Съезд носит электоральный характер, на нем обсуждается участие партии в избирательных кампаниях, в том числе подготовка к выборам в Госдуму 2021 года.

Теги
Турчак, Андрей АнатольевичРоссияXIX съезд "Единой России"
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