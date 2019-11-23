Эксперт считает важной задачей преобразование приемных единороссов в "политический МФЦ"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Реакция "Единой России" на жалобы граждан, поступающие в том числе через ее общественные приемные, во многом скажется на результате партии на выборах в Госдуму в 2021 году. Такое мнение высказал ТАСС в субботу руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин, комментируя итоги 19-го съезда единороссов.

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По его словам, идея переформатировать общественные приемные партии "в "политический МФЦ", куда люди могут приходить со своими проблемами, жалобами, с предложениями улучшить жизнь в их населенных пунктах, - очень важная задача, от успешности которой будет зависеть результат "Единой России" на [парламентских] выборах 2021 года".

Еще одним важным направлением работы для "Единой России" станет деятельность ее правозащитного центра, продолжил эксперт. Он обратил внимание, что деятельность центра будет "касаться не только защиты прав граждан", но и "решения проблем, возникающих в вопросах благоустройства, доступности медицины" в регионах России.

"Все, что говорилось [на съезде], - это то, что партия должна быть рядом с людьми, должна приносить повседневную практическую пользу", - констатировал Костин.

Как сообщил ранее на съезде председатель "Единой России", премьер-министр Дмитрий Медведев, новая модель общественных партийных приемных будет организована по типу МФЦ, чтобы людям было удобнее обращаться в партию. Кроме того, в составе генсовета единороссов создается в качестве одной из шести рабочих групп правозащитный центр, связаться с которым можно будет через общественные партийные приемные, действующие во всех регионах.

19-й съезд "Единой России" проходит в Москве, на ВДНХ. Съезд носит электоральный характер, на нем обсуждается участие партии в избирательных кампаниях, в том числе подготовка к выборам в Госдуму 2021 года.