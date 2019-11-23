Единороссы на съезде определили векторы работы для победы на выборах в Думу 2021 года

"Лидер - это тот, кто показывает пример, ведет за собой, спрашивает с себя строже, чем с других, - подчеркнул на съезде глава государства. - Статус правящей партии, партии власти заключается не в том, чтобы править, а в том, чтобы служить, служить народу России". "Смысл такого служения - будущее наших граждан, наших детей, которые уже родились и еще будут рождены в российских семьях", - отметил Путин.

Еще до начала съезда руководство партии анонсировало, что он будет носить электоральный характер и фактически даст старт подготовке к следующим федеральным парламентским выборам. О том, какие задачи должна решать партия и как она должна меняться, на пленарном заседании съезда рассказали основатель "Единой России", президент РФ Владимир Путин и председатель партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. "Единая Россия" на субботнем съезде определила стратегические приоритеты и ключевые направления практической работы, которые должны позволить партии оставаться ведущей политической силой в РФ и выиграть выборы в Госдуму в 2021 году.

Рост доходов граждан и выборы в Госдуму. О чем говорил Медведев на съезде "Единой России"

Он заявил, что "Единая Россия" стала ведущей политической силой, потому что всегда на первое место ставила защиту интересов граждан и Родины, не боялась ответственности и трудных решений, которые не несут сиюминутной популярности и не дают дополнительных очков на выборах, но крайне необходимы для страны.

Президент подчеркнул, что партии необходимо вести слаженную и ответственную работу для развития России. "Прошу сосредоточиться на достижении зримых результатов по всем национальным проектам, чтобы люди чувствовали позитивные перемены в своей жизни и, что очень важно, сами участвовали в этой совместной работе, видели, что все наши совместные усилия направлены на позитивные, качественные изменения в жизни человека, - сказал он. - Именно результаты, достигнутые ради людей, а не слова или пустые обещания, ничем не подкрепленные, должны стать главным аргументом партии в ходе предстоящих выборных кампаний всех уровней: от муниципального до Государственной думы".

Глава государства отметил, что у партии и ее сторонников "нет морального права что-то недоделать, где-то схалтурить, прикрыться пустыми словами, популизмом прикрыть свою несостоятельность и некомпетентность". "Репутацию, облик партии определяют люди, у которых - чрезвычайно важно, что я сейчас скажу, - есть своя, внутренняя позиция. Это основа деятельности любой политической силы, - заявил президент. - Есть свои, внутренние нравственные ориентиры. И такие люди должны быть готовы отстаивать эти ориентиры и принципы, бороться за них в любой, даже самой сложной ситуации". "Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если что, сдадут не только ее, и страну сдадут, - уверен он. - Такое было в нашей истории неоднократно, в том числе в нашей новейшей истории".

Президент обратил внимание, что статус правящей не означает, что партия "полностью ассоциируется с любым чиновником во власти, с любым уровнем исполнительной власти". "Партия - это мощное, общенациональная общественная политическая организация и сила, и совсем не значит, что она должна соглашаться с любым действием или с любым мнением чиновника, какой бы высокий пост он ни занимал, - подчеркнул Путин. - Даже если он считает себя членом партии и всякий раз подчеркивает свою близость к ней. Для партии хуже всего - искать для себя комфорта, хуже всего быть удобной, покладистой для начальников любого уровня".

Глава государства заявил, что "Единая Россия" должна быть лидером во всем, самостоятельно находить и поднимать острые вопросы, не дожидаясь очередной Прямой линии. "На местах-то вы должны это видеть все, если чиновники не видят - терзать их, трясти, добиваться решения", - подчеркнул он.

Неуязвимость для оппонентов

Медведев в своем выступлении поставил перед партией задачу максимально эффективно подготовится к выборам в Госдуму в 2021 году. По его словам, весь следующий год следует посвятить тому, чтобы к думской кампании единороссы подошли "на пике сил и возможностей". В качестве одной из ключевых целей он назвал необходимость "сделать партию неуязвимой для политических оппонентов".

"Наша цель, как и прежде, - выиграть. Честно. Уверенно. Безоговорочно. Пусть наши соперники утешаются формулой, что важна не победа, а участие. Мы должны быть настроены только на победу", - акцентировал внимание глава правительства.

В этом контексте он сообщил, что намерен лично возглавить комиссию по подготовке новой партийной программы. "В каждом регионе должна быть своя команда из местных лидеров и экспертов, которая будет координировать такую работу по подготовке изменений в программу, новой программы, а на федеральном уровне этим буду руководить я лично. Возглавлю программную комиссию партии", - подчеркнул Медведев.

Он также посоветовал членам партии выйти из нее, если они собираются идти на выборы как самовыдвиженцы.

"Считаю, что кандидаты от "Единой России" должны гордиться своей партийной принадлежностью. А если кто-то стесняется быть в наших рядах, лучше выйти из них. Освободить место для тех, кто верит в будущее партии, кто готов работать на нее, на всю страну", - заявил премьер, подводя итоги единого дня голосования в сентябре, когда партию представлял ряд самовыдвиженцев.

Кроме того, Медведев подтвердил, что нарушение этических норм единороссами и впредь будет жестко караться. "Реакция на нарушения этических норм будет жесткой. Вплоть до исключения из партии", - предупредил он.

Организационные и кадровые решения

На съезде было формализовано анонсированное в пятницу секретарем генсовета единороссов Андреем Турчаком решение об образовании в рамках этого партийного органа шести рабочих групп, каждая из которых будет решать определенные электоральные задачи. В частности, созданы группы по кадровой политике, по реализации нацпроектов, по поддержке гражданского общества, по поддержке молодежных инициатив, по повышению удобства взаимодействия с партией. Еще одной рабочей группой станет правозащитный центр. Планируется, что деятельность каждой из них будут координировать два сопредседателя - первый от экспертного сообщества, второй будет представлять непосредственно "Единую Россию".

По словам Медведева, такая форма работы добавит партии "эффективности, внутрипартийного хорошего дискуссионного уровня, хорошей экспертизы, будет способствовать развитию новых идей".

Делегаты съезда также провели ротацию двух руководящих органов партии - высшего и генерального советов. Кроме того, был изменен состав президиума генсовета, переизбраны заместители его секретаря.

Кадровые изменения в руководстве генсовета также направлены на закрепление вектора электоральной работы партии. Так, отныне курировать региональную и электоральную работу единороссов в статусе замсекретаря генсовета будет вице-губернатор Ленинградской области Сергей Перминов (на протяжении последних лет за это направление отвечал депутат Госдумы Виктор Селиверстов). Выступая на заседании президиума генсовета, Перминов пояснил, что видит свою задачу в том, чтобы "перепрошить партию и подготовиться к электоральному циклу 2021 года".

Перминов предупредил, что не считает успешное выступление единороссов в единый день голосования этого года "панацеей от проблем", которые могут ожидать ее в будущем, прежде всего в городах-миллионниках. По его словам, партии предстоит до 1 марта спланировать "все эксперименты" и "запустить очень серьезную и качественную работу" по подготовке к выборам.

На решение амбициозных электоральных задач "Единой России" направлено и создание в структуре ее центрального исполкома проектного офиса, который сосредоточится на работе на выборах. Как пояснил Турчак, в такой проектный офис будут преобразованы все подразделения исполкома, которые "так или иначе работают на выборы". Его возглавит министр внутренней политики Нижегородской области Роман Любарский.