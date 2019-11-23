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XIX съезд "Единой России"

Перминов пока не оставит пост вице-губернатора Ленинградской области

Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко после того, как Перминов стал новым замсекретаря генерального совета единороссов Андрея Турчака

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Сергей Перминов, в субботу ставший новым заместителем секретаря генерального совета единороссов Андрея Турчака, пока остается на своем посту в областном правительстве, сообщил журналистам в субботу губернатор региона Александр Дрозденко в кулуарах XIX съезда "Единой России".

"Пока эта должность общественная, и Сергей Николаевич на сегодняшний день остается вице-губернатором в правительстве Ленинградской области. Знаю, что со следующей недели он написал заявление на отпуск на две недели, ну, а дальше уже будет видно, как будет развиваться ситуация", - сказал Дрозденко.

Перминов занимает пост вице-губернатора Ленинградской области по внутренней политике с 2015 года.

Теги
Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияЛенинградская областьXIX съезд "Единой России"
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