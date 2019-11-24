Медведев обсудит с премьером Финляндии двусторонние проекты и тему отношений России с ЕС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в понедельник в Москве встречу с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина.

"В ходе переговоров… предполагается обсудить состояние и перспективы российско-финляндского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, промышленной и гуманитарной сферах, ход реализации совместных инвестиционных проектов, а также тематику отношений России с Европейским союзом в контексте нынешнего председательства Финляндии в Совете ЕС (с 1 июля по 31 декабря 2019 года - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Это будет первая встреча Медведева с новым главой финского правительства, сформированного в июне 2019 года по итогам парламентских выборов. С предшественником Ринне на этом посту - Юхой Сипилей - глава российского кабмина в последний раз проводил переговоры в Хельсинки в сентябре 2018 года. Премьер-министр РФ тогда отметил конструктивный характер отношений двух стран. "Задача, которую мы перед собой ставим - вернуть Россию на первое место среди торговых партнеров Финляндии", - сказал Медведев, добавив, что по этому показателю Россию на тот момент опережали Германия и Швеция.

Глава правительства РФ также подчеркнул, говоря о российско-финских контактах, что "в двустороннем порядке можно решать самые разные задачи даже в тот период, когда между Российской Федерацией и Европейским союзом ситуация в отношениях достаточно непростая".

Торговля и крупнейшие проекты

По данным Федеральной таможенной службы России, в 2018 году двусторонний товарооборот России и Финляндии составил $14,7 млрд, что почти на 20% больше показателей 2017 года. Основную часть российского экспорта в Финляндию составляют минеральные продукты, в том числе нефть и нефтепродукты, а также металлы и продукция химической промышленности. Основная доля поставок в обратном направлении приходится на машины, оборудование и транспортные средства, химическую продукцию, древесину и целлюлозно-бумажные изделия.

На начало 2019 года объем прямых накопленных капиталовложений Финляндии в российскую экономику, по данным Торгово-промышленной палаты РФ, составил почти $4,5 млрд (по этому показателю Финляндия опережает США, Китай, Японию и Италию), а общий объем - $14 млрд. Общий объем российских вложений в Финляндию - $3,4 млрд.

На финском рынке работают около 2 тыс. компаний с российским участием, а в России присутствуют 900 финских фирм (из них наиболее значимые проекты осуществляет концерн "Фортум").

Финляндия одной из первых стран Балтийского региона выдала необходимые разрешения для строительства газопровода "Северный поток - 2" в своей исключительной экономической зоне. Работы по укладке труб по дну Финского залива были завершены в августе 2019 года.

Крупнейший двусторонний проект РФ и Финляндии - строительство АЭС "Ханхикиви-1", которое должно начаться в 2021 году. По данным Росатома, реализация проекта принесет России доход в объеме €17,5 млрд.