Слабунова, Рыбаков и Шлосберг выдвинуты кандидатами на пост главы "Яблока"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Федеральный политический комитет "Яблока" предложил в ходе съезда в декабре рассмотреть кандидатуры председателя партии Эмилии Слабуновой, ее заместителя Николая Рыбакова и члена политкомитета Льва Шлосберга на должность нового главы партии. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба "Яблока" в своем канале в Telegram.

"На заседании, в частности, рассматривались вопросы подготовки к отчетно-перевыборному съезду партии, который пройдет в Москве 13-15 декабря. По итогам обсуждения было принято решение предложить съезду рассмотреть на пост председателя партии кандидатуры Эмилии Слабуновой, Николая Рыбакова и Льва Шлосберга", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что устав партии не ограничивает выдвижение других кандидатур. "Официальное выдвижение всех кандидатов состоится непосредственно на съезде", - отмечается в релизе.

Председатель "Яблока" избирается сроком на четыре года. Один человек не может занимать этот пост более двух сроков. В 2002-2008 годах "Яблоко" возглавлял Григорий Явлинский, с 2008 года по 2015 год - Сергей Митрохин, а с 2015 года по настоящее время председателем партии является Эмилия Слабунова.