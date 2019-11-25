Минюст направил в суд иск о приостановлении деятельности партии "Гражданская инициатива"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Верховный суд РФ рассмотрит иск Минюста о приостановлении деятельности партии "Гражданская инициатива", председателем которой является экс-депутат Дмитрий Гудков, говорится в определении Верховного суда, опубликованного на странице в "Фейсбуке" председателя политсовета партии Андрея Нечаева.

"Судья Верховного Суда Российской Федерации Кириллов В. С., изучив административное исковое заявление Министерства юстиции Российской Федерации о приостановлении деятельности всероссийской политической партии "Гражданская инициатива" <...> определил: административное исковое заявление Министерства юстиции Российской Федерации принять к производству Верховного Суда Российской Федерации в качестве суда первой инстанции и возбудить административное дело", - сообщается в определении. Причины иска Минюста к партии в документе не указаны.

"Рассмотрение этого иска назначено на 14 января будущего года", - сказали ТАСС в суде.

Суд предложил "Гражданской инициативе" до 25 декабря представить ответчику "возражения в письменной форме относительно заявленного требования", а также предоставить доказательства, "обосновывающие возражения относительно административного искового заявления".

Комментируя решение суда, Нечаев заявил, что "последовательно оппозиционная и критическая по отношению к власти позиция не проходит бесследно".

Партия "Гражданская инициатива" была создана в марте 2013 года под председательством бывшего министра экономики России Андрея Нечаева. 23 июня прошлого года на съезде партии, на котором делегаты приняли решение переименовать партию в "Партию перемен", Нечаев подал в отставку, лидером был избран Гудков. Съезд избрал политсовет партии, в состав которого вошли, в частности, Андрей Нечаев, Ксения Собчак, сын Бориса Немцова Антон, бывший член Общественной палаты РФ, профессор НИУ "Высшая школа экономики" Елена Лукьянова.

В новость были внесены изменения (11:12 мск) - добавлены подробности.