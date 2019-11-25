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Кабулов: проведение межафганской встречи в Пекине затягивается из-за позиции талибов

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Дату проведения встречи межафганского диалога в Пекине не удается согласовать из-за того, что талибов не устраивает состав делегации от Кабула. Об этом заявил в понедельник журналистам спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Это вопрос к китайцам, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. - Что-то у них забуксовало все. [Дата] пока не определилась. Состав делегации, на которой настаивает афганский президент [Ашраф Гани], не устраивает талибов. Поэтому все зависло".

Как ранее заявил Кабулов ТАСС, российская сторона рассчитывает, что межафганская встреча в Пекине пройдет до конца этого года.

В октябре официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай будет оказывать всестороннюю поддержку мирному урегулированию в Афганистане и способствовать диалогу между всеми участниками этого процесса. 11 ноября Гэн Шуан сообщил, что Китай готовит на своей территории площадку для внутриафганских переговоров.

Ранее встречи межафганского диалога состоялись в Москве и Дохе. В них принимала участие делегация катарского политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Теги
АфганистанРоссияКитай
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