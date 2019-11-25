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Путин отметил важную роль контактов "Единой России" и КПК в развитии двусторонних связей

Президент РФ отметил, что в этом году в рамках межпартийного диалога большое внимание уделяется противодействию внешнему вмешательству во внутренние дела суверенных государств

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников VII заседания диалога "Партия "Единая Россия" - Коммунистическая партия Китая". Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Значимую роль в развитии двусторонних связей традиционно играют контакты по линии ведущих партий. Между "Единой Россией" и КПК налажено конструктивное взаимодействие, осуществляется обмен опытом в сферах партийного строительства, подготовки кадров, международной и публичной деятельности. В этом году в рамках межпартийного диалога большое внимание уделяется весьма важной теме - противодействию внешнему вмешательству во внутренние дела суверенных государств", - подчеркнул президент.

Путин также выразил уверенность, что участники диалога проведут содержательные дискуссии, которые послужат укреплению всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.

25 ноября в Пекине проходят переговоры делегации партии "Единая Россия" и представителей Коммунистической партии Китая.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитай
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