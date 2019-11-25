Путин 25 ноября проведет совещание с постоянными членами Совбеза

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, президент начинает рабочую неделю "днем внутренних встреч и совещаний, это рутинный рабочий день без публичных мероприятий".

"Сегодня в середине дня он проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Мы обозначим тематику, которая будет рассматриваться в ходе совещания. Остальное - рабочие мероприятия у президента", - сказал Песков.